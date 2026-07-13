Un uomo immigrato ha ucciso la sua ex compagna con venti coltellate nell’appartamento in cui viveva da separato in casa. La donna, di 33 anni, è deceduta sul luogo dell’aggressione. L’episodio si è verificato in un’abitazione condivisa, nonostante la separazione. La polizia ha arrestato l’uomo subito dopo l’evento. La vittima lasciava un figlio di sette anni.

Venti coltellate. Una donna di 33 anni uccisa nell’appartamento dove aveva scelto di continuare a vivere, pur da separata in casa, per non strappare un padre al figlio di sette anni. Un uomo che, finito di colpire, prende l’auto, raggiunge la caserma dei carabinieri e confessa. Prima, però, invia alla madre della vittima un messaggio che gela il sangue: «Sua figlia è morta». Eppure c’è qualcosa che, in questa storia, sembra non bastare. Non bastano venti coltellate. Non basta che ad impugnare il coltello sia il padre del bambino. Non basta una relazione finita da tempo e una convivenza mantenuta soltanto per il bene del figlio nonostante le violenze, seppur mai denunciate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'immigrato uccide la ex? La sconcertante sentenza dei giudici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gratta e Vinci, immigrato irregolare vince mezzo milione: la decisione clamorosa dei giudiciUn uomo di 36 anni, di origini nigeriane, che si trovava a chiedere l’elemosina davanti a un supermercato, ha vinto 500mila euro con un biglietto...

Libia, arrivata la sentenza su Almasri: la decisione dei giudiciIl Tribunale penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere un uomo accusato di aver violato i diritti dei detenuti.

Argomenti più discussi: L’uccisione di un immigrato messicano ha riacceso le proteste contro l’ICE negli Stati Uniti; L’ICE uccide un immigrato messicano, proteste in Texas; L’anti-immigrazione americana ha ucciso un’altra persona che non c’entrava nulla; Nogara, tenta di accoltellare uno sconosciuto: 28enne arrestato dai carabinieri.

Perché le femministe non stanno dicendo nulla sull'omicidio commesso a Loreto? Forse perché se un immigrato uccide una donna italiana non è importante tanto quanto l'omicidio di una donna commesso da un italiano? x.com