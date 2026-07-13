L'estate dell'Inter si è rivelata difficile, con diversi tentativi di mercato respinti. La squadra ha incontrato porte chiuse per l'acquisto di Palestra, Nico Paz e nel caso Khalaili. Le trattative sono state interrotte senza esito positivo, segnando una serie di ostacoli durante la sessione di mercato. La squadra ha subito diverse battute d'arresto, come evidenziato dai media locali.

Una sberla dopo l’altra incassata dall’Inter. Fin qui, non è stata affatto una bella estate per l’Inter campione d’Italia. Strombazzato sui quotidiani, in particolare dalla milanese Gazzetta (per ovvie ragioni commerciali), il mercato nerazzurro ha incassato una sberla dopo l’altra e per le ragioni più svariate. Sembrava una cavalcata trionfale l’estate nerazzurra. Cominciata col botto Palestra per far dimenticare che Dumfries è finito al Real Madrid. Acquisto sbandierato probabilmente troppo in anticipo. La famosa pelle dell’orso vendita ancor prima di aver ucciso il plantigrado. È finita come sappiamo. Il Chelsea è intervenuto nella trattativa, ha offerto sensibilmente di più sia al calciatore sia all’Atalanta e l’esterno di difesa rivelazione dello scorso campionato ha preso il passaporto e si è imbarcato direzione Londra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilnapolista.it - L’estate nera dell’Inter di Marotta, solo porte in faccia: da Palestra a Nico Paz, fino al caso Khalaili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell’Inter: da Nico Paz a Curtis Jones, fino a Palestra e SoletL'Inter sta valutando l'acquisto di Curtis Jones e Nico Paz, con una preferenza ancora da definire.

Calciomercato Inter LIVE: Fabrizio Romano svela i dettagli, da Palestra fino all’intreccio di Nico PazFabrizio Romano ha rivelato dettagli sulle trattative di calciomercato dell'Inter.

Temi più discussi: Stagione 2026/27, il 13 luglio la presentazione; Inchiesta arbitri, i desiderata dell'Inter a Rocchi: Non vogliamo quell'arbitro perché porta sf...; Romano - Suwarso chiama Marotta: patto tra Como e Inter per Chalobah, c'è l'alternativa; Paratici ha bruciato Marotta e il Milan. Così la Fiorentina chiude il colpo Atta.

Marotta non si nasconde sulla Juve L'ad nerazzurro ribadisce che la Juve (insieme al Milan) non giocherà la Champions League, a differenza dell’Inter che sarà impegnata in quattro competizioni e compirà sforzi diversi Cosa ne pensate? #Juventus #Ma x.com

Khalaili, niente Inter: l'annuncio di Marotta in diretta, Ce lo hanno detto poco faIl mercato dell'Inter incassa un altro stop inatteso. Dopo il mancato arrivo di Palestra, sfumato quando sembrava ormai tutto definito, anche l'operazione che avrebbe dovuto portare Anan Khalaili in n ... tuttosport.com

Inter, Marotta: Palestra è venuto meno a un impegno preso, ha fatto una scelta di vitaMarco Palestra è stato a lungo un obiettivo dell'Inter per sostituire Dumfries nel ruolo di esterno destro. Il giocatore però poi ha scelto il Chelsea e la trattativa è sfumata. Beppe Marotta ha parla ... sport.sky.it

Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi reddit