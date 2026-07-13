L'elenco dei rifugi climatici di Napoli aggiornato al 2026

Notizia in breve

Napoli ha aggiornato al 2026 la mappa dei rifugi climatici, che include parchi e chiese. Questi spazi sono stati designati come punti di sollievo durante le ondate di caldo. L’elenco è stato pubblicato e comprende diverse aree accessibili alla popolazione in cerca di refrigerio. La mappa serve a indicare i luoghi dove si può trovare riparo nelle giornate più calde.