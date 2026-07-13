L'elenco dei rifugi climatici di Napoli aggiornato al 2026
Napoli ha aggiornato al 2026 la mappa dei rifugi climatici, che include parchi e chiese. Questi spazi sono stati designati come punti di sollievo durante le ondate di caldo. L’elenco è stato pubblicato e comprende diverse aree accessibili alla popolazione in cerca di refrigerio. La mappa serve a indicare i luoghi dove si può trovare riparo nelle giornate più calde.
Napoli ha una mappa dei rifugi climatici: dai parchi alle chiese, ecco dove trovare sollievo dal caldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Napoli bollente, scatta l'allarme per l'estate 2026: la mappa segreta dei 30 "rifugi climatici" per sfuggire ai 40 gradiL’allarme riguarda i 30 “rifugi climatici” individuati per proteggersi dai 40 gradi durante l’estate 2026.
Napoli: nasce la mappa interattiva dei rifugi climatici contro le ondate di caloreA Napoli è stata attivata una mappa interattiva online che elenca rifugi climatici come parchi, piazze e strutture al chiuso.
Temi più discussi: Rete dei rifugi climatici potenziali del territorio del Comune di Napoli; A Napoli arriva la mappa dei rifugi climatici: 58 punti per ripararsi dall'afa; Ondate di calore? Ecco la mappa interattiva dei rifugi climatici di Napoli; Dal Vomero a Chiaia, i 58 rifugi climatici di Napoli per ripararsi dal caldo.
NAPOLI HA LA SUA MAPPA DEI RIFUGI CLIMATICI ECCO QUALI SONO https://informareonline.com/napoli-ha-la-sua-mappa-dei-rifugi-climatici-ecco-quali-sono/ facebook
L’elenco dei rifugi climatici di Napoli aggiornato al 2026Con l'estate che porta ondate di calore sempre più lunghe e intense, il Comune di Napoli ha reso pubblica una mappa interattiva che segnala gli spazi cittadini dove è possibile trovare riparo dalle te ... fanpage.it
LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA Estate rovente | Sul sito del Comune gli orari di apertura di parchi e giardini pubblici, ma alcuni risultano imprecisi o ridotti I 58 rifugi climatici contro il caldo Temperature record in arriv x.com
Iniziativa dell'UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all'interno dell'UE e nei paesi terzi reddit
A Napoli arriva la mappa dei rifugi climatici: 58 punti per ripararsi dall'afaParchi pubblici, viali alberati, porticati, luoghi chiusi: ecco dove soprattutto anziani e fragili possono difendersi dal caldo della città ... rainews.it