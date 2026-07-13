Le sfide di un settore chiave tra digitalizzazione clima e identità territoriale

Un settore chiave affronta sfide legate alla digitalizzazione, al clima e all’identità territoriale. Le aziende devono investire in tecnologia e innovazione, sviluppare competenze specifiche e ampliare i propri orizzonti. La capacità di adattarsi ai cambiamenti e di integrare nuove soluzioni è diventata fondamentale per mantenere la competitività nel mercato.

TECNOLOGIA, innovazione, competenze e capacità di guardare oltre i propri confini. Questi sono oggi i principali fattori di competitività per un’impresa. La crescita passa dalla possibilità di utilizzare strumenti sempre più evoluti, interpretare i cambiamenti del mercato e cogliere le opportunità offerte dall’internazionalizzazione. È una sfida che riguarda tutte le imprese, indipendentemente dal settore in cui operano. Luca Gotti (in foto), chief retail & commercial banking officer di Bper, l’agroalimentare come si inserisce in questo scenario? "L’agroalimentare rappresenta uno degli esempi più significativi di questa trasformazione. È un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Expert Panel I: Global Perspectives on Open Heritage and Education to Address the Climate Crisis

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