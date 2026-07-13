le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine dei quotidiani si concentrano sugli scontri verbali tra Stati Uniti e Iran riguardo allo stretto di Hormuz. Le tensioni tra i due paesi sono aumentate, con dichiarazioni e accuse reciproche. Contestualmente, si segnala la seconda vittoria consecutiva di un tennista italiano al torneo di Wimbledon, che si è imposto in un match decisivo. Le notizie occupano ampio spazio nelle prime pagine, evidenziando le due principali notizie del giorno.

Le notizie a cui oggi i quotidiani danno maggiore rilevanza nelle loro prime pagine sono i nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran attorno allo stretto di Hormuz e la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Si parla anche dei nuovi sviluppi nel caso dell’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, di ondate di calore e della situazione dei coloni israeliani in Cisgiordania. A differenza di tutte le altre grandi scimmie vivono in una società matriarcale e non si accoppiano solo per fare cuccioli Un concetto familiare a tutti diventa piuttosto sfuggente quando bisogna definirlo: una cannuccia, per esempio, quanti fori ha? Si chiama Sandy, atlanti e cartine la segnalano tra Australia e Nuova Caledonia, ma un gruppo di ricercatori è andato a cercarla senza trovarla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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