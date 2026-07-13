Le crepe che mettono a rischio l’alleanza tra Stati Uniti e Israele

Un sondaggio ha rivelato che molti ebrei statunitensi preferiscono il sindaco di New York rispetto al primo ministro israeliano. La maggioranza degli intervistati si è mostrata più favorevole a Zohran Mamdani, sindaco della città, rispetto a Netanyahu. La rilevazione ha suscitato sorpresa tra gli israeliani, evidenziando un possibile cambiamento nei sentimenti delle comunità ebraiche negli Stati Uniti.

Un sondaggio recente ha sconvolto gli israeliani: a quanto pare gli ebrei statunitensi apprezzano più il sindaco di New York Zohran Mamdani del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Anche se la destra statunitense ha demonizzato in ogni modo il sindaco di New York, accusandolo di essere sia un fondamentalista islamico sia un comunista, il 44 per cento degli ebrei statunitensi ha una buona opinione di lui, mentre solo il 32 per cento giudica positivamente Netanyahu. Lo studio dell’Associated Press-Norc center for public affairs research evidenzia un altro aspetto ancora più sconvolgente per i cittadini dello stato ebraico: il 30 per cento degli ebrei statunitensi ritiene che Israele stia commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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