Un corteo con bambini e adulti ha attraversato il centro cittadino, celebrando una vittoria locale. Tra i partecipanti, figurano gruppi chiamati 'minions' e '’Tittiad’', con anche alcune persone vestite come San Casato. La manifestazione è partita con un saluto collettivo, accompagnato da cori e musica. La sfilata si è conclusa in piazza, dove è stato letto un messaggio di ringraziamento. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

"Dove eravamo rimasti?", inizia con questa domanda il corteo della vittoria, oltre che con lo sciame di bambini nei passeggini, qualcuno beatamente addormentato nonostante la confusione. All’estate 1992, era rimasta l’Aquila. Quando Aceto su Galleggiante mandò in delirio il popolo entrando nella leggenda con la 14esima vittoria. La Contrada è ripartita proprio da quella grande festa, 34 anni fa, per raccontarne un’altra. Che ha trasformato il volto dei contradaioli quando il 3 luglio Tittia e Diodoro hanno rotto l’incantesimo, dipingendolo di gioia. Sentimento che è stato filo conduttore di ogni scena nel lungo percorso che ha portato dal 1992 alla "rinascita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Aquila è "rinata". Corteo della vittoria fra minions e ’Tittiad’. C’è anche San Casato

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