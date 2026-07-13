L’analista | minacce concrete | L’Iran può vendicarsi a Hormuz

L’Iran ha minacciato di vendicarsi a Hormuz, secondo un analista. La possibilità di un’azione militare è considerata concreta. Le tensioni tra Teheran e le potenze occidentali si sono intensificate nelle ultime settimane. Nessuna delle parti ha ancora confermato un attacco imminente, ma le dichiarazioni aumentano il rischio di escalation. La regione rimane sotto osservazione, con preoccupazioni per possibili conseguenze sul traffico marittimo.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Alla fine rischiamo di pagare due volte. Dopo le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, secondo cui le basi italiane sarebbero state utilizzate dagli americani come supporto logistico per l’attacco in Medio Oriente, Teheran inserisce Giorgia Meloni, e quindi l’Italia, tra coloro che meritano di essere puniti per lo scoppio della guerra. Sul tavolo, come sostiene Raffaele Marchetti, direttore del Centro studi internazionali e strategici della Luiss (Ciss), le ipotesi di ritorsione sono molte, tra cui sanzioni economiche e restrizioni al transito delle navi italiane nello Stretto di Hormuz. Ma se da una parte c’è chi minaccia Roma per aver sostenuto la guerra, dall’altra c’è chi fa lo stesso per l’esatto contrario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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