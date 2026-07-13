la vespa che celebra la marina militare

Vespa ha realizzato un modello speciale in occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti d'America, in collaborazione con la Marina Militare. La motocicletta è stata ideata per celebrare questa ricorrenza, combinando elementi distintivi di entrambi i soggetti. La produzione di questa edizione limitata sottolinea l’unione tra il marchio e le forze militari statunitensi, anche se i dettagli specifici sul design o le caratteristiche tecniche non sono stati resi noti.

La collaborazione tra Vespa e Marina Militare può sembrare alquanto insolita. Eppure, un'occasione speciale come i 250 anni degli Stati Uniti d'America, merita un'edizione speciale altrettanto unica. Da questi presupposti, Piaggio e le forze armate italiane di mare, hanno presentato a New York la più iconica delle due ruote, "vestita" come il veliero Amerigo Vespucci.UniciLa nave scuola - considerata da molti la più bella del mondo - ha ospitato la presentazione di questa Vespa unica. L'occasione è la cerimonia Sail4th250: festa nazionale per il quarto di millennio della più longeva democrazia del mondo. Entrambe sono eccellenze italiane, divenute icone nei loro rispettivi mondi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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