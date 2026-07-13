In tre weekend, sono state emesse 2.352 multe grazie alla telecamera che sorveglia il senso unico di Marina di Ravenna, installata in viale della Pace nella corsia riservata in direzione nord. La telecamera, riattivata con l’arrivo dell’estate, monitora il rispetto delle regole di circolazione e rileva le infrazioni nella zona. I dati indicano un incremento delle sanzioni durante il periodo di maggiore traffico estivo.

Con l’inizio dell’estate, è stata riavviata la telecamera che sorveglia il senso unico di Marina di Ravenna, posizionata nella corsia riservata in direzione nord in viale della Pace. Come l’anno scorso, sorveglia i mezzi che dalla rotonda della Colonia si immettono in viale della Pace in direzione Marina di Ravenna, con l’intento di proseguire lungo viale delle Nazioni.Con l’attivazione della telecamera, sono arrivate anche le prime multe, da 83 euro l’una. Per il primo fine settimana, quello di sabato 20 e domenica 21 giugno, le multe sono state rispettivamente 504 e 344, per un totale di 748. È andata decisamente meglio rispetto al 2025 quando nel weekend del debutto, furono 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La telecamera di Marina. In tre weekend 2352 multe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Auto e moto parcheggiate ovunque”: domenica di caos a Marina di Carrara, pioggia di multe

Napoli, montate le telecamere a via Marina: multe di 83 euro a chi passa sulle corsie riservate, anche alle targhe polaccheA via Marina sono state installate nuove telecamere per il controllo del traffico.

Temi più discussi: La telecamera di Marina. In tre weekend 2352 multe; Marina di Ravenna, nel weekend attiva la telecamera sulla corsia riservata di viale delle Nazioni; Tolleranza zero in via Marina: arrivano i varchi elettronici anti-furbetti, multe da 83 euro anche alle targhe polacche; Nuova Ztl di Posillipo, attiva da oggi la telecamera per le multe in via Ferdinando Russo: orari e divieti.

La telecamera di Marina. In tre weekend 2352 multeL’anno scorso, per il senso unico, furono 1.362 nel primo fine settimana . Il vicesindaco: Dopo un rodaggio iniziale, i dati si stanno stabilizzando. ilrestodelcarlino.it

Telecamere e intelligenza artificiale per proteggere il mare e la posidoniaA Toore Guaceto un progetto sperimentale unisce tecnologia subacquea e ricerca scientifica per monitorare la biodiversità marina senza disturbarla. repubblica.it

il riarmo porta tanti posti di lavoro Sì, in America x.com