la ruota gira tutto quello che giuseppi e sigfrido non potevano ignorare

Due uomini noti nel mondo pubblico sono stati coinvolti in un incidente che ha attirato l’attenzione. Giuseppe Conte e Sigfrido Ranucci sono stati entrambi protagonisti di eventi recenti, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulla natura delle circostanze. Entrambi sono riconosciuti come figure strategiche e abili nel pianificare le proprie mosse. La vicenda si è sviluppata senza che siano stati resi noti ulteriori elementi, lasciando spazio a interpretazioni sulle dinamiche coinvolte.

Giuseppe Conte e Sigfrido Ranucci, ciascuno a suo modo, sono due tipi a cui non sfugge uno spillo. Due tattici abilissimi, due navigatori abituati a elaborare scientificamente i propri calcoli sulla rotta da seguire, due giocatori di scacchi allenatissimi a intuire e ad anticipare le mosse altrui. E adesso però noi dovremmo credere che, come se i nostri eroi fossero due ingenue imitazioni di Cappuccetto Rosso, siano stati divorati dal lupo cattivo senza rendersi conto di rischi e pericoli? Ricapitoliamo. Conte, nella migliore delle ipotesi per lui, non dovrebbe essersi accorto almeno di sette cose. Primo: non dovrebbe essersi accorto del più grande appalto nella storia della Repubblica, del valore di 1 miliardo e 251 milioni, e tantomeno di qualunque anomalia sui prezzi finali pagati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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