Sono stati rimossi i faretti geometrici a incasso dai soffitti di molte abitazioni. Questi faretti, che offrivano una luce diretta e uniforme, sono stati sostituiti con soluzioni di illuminazione più artistiche e scultoree. La modifica riguarda le abitazioni che hanno deciso di abbandonare l’illuminazione aerea e asettica, preferendo un’illuminazione più ricercata e meno invasiva. La trasformazione si concentra sulla sostituzione di luci tradizionali con elementi decorativi più elaborati.

Life&People.it I soffitti costellati di faretti geometrici a incasso hanno imposto per anni una dittatura della visibilità totale che ha impoverito l’intimità domestica. Questa stimolazione visiva, mutuata dagli spazi espositivi e dagli uffici commerciali, riduce l’abitazione a una clinica perenne, priva di ombre e sfumature. Gli studi internazionali più avanzati sull’interazione tra neuroscienze e interior design evidenziano come la luce non serva semplicemente a rendere visibili gli oggetti, ma agisca come un potente sincronizzatore del nostro sistema nervoso. Abbracciare l a filosofia dell’architettura emotiva significa considerare la luce come materia plastica e fluida, capace di assecondare l’andamento della giornata e accompagnare la transizione biologica dal dinamismo diurno al riposo notturno. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La rivoluzione della luce scultorea: addio ai faretti aformi e asettici

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