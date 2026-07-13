Una donna ha deciso di lasciare il marito e fuggire in Marocco, raccontando di aver subito violenze domestiche. Dopo aver preso questa decisione, ha ricominciato una nuova vita e ha trovato forza nel rapporto con i figli. In un’intervista, ha affermato che chiedere aiuto rappresenta un passo importante e che il suo obiettivo è offrire un futuro diverso ai suoi figli. La sua testimonianza evidenzia il percorso di rinascita dopo un periodo difficile.

Milano, 13 luglio 2026 – “Ho trovato il coraggio negli occhi dei miei figli. Chiedere aiuto non è una sconfitta, ma il primo passo verso una vita migliore. Nessuna donna dovrebbe vivere nella paura o subire violenza”. Amina, nome di fantasia, lo ha vissuto sulla sua pelle, tra le mura di casa. Oggi è mediatrice culturale e aiuta altre donne. Era fuggita dal marito violento una prima volta, tornando nel suo paese di origine, il Marocco, e prendendo la decisione di separarsi. Scelta che non è stata accolta come sperava, così ha deciso di tornare a Milano. “Una delle decisioni più difficili della mia vita – confessa –. Non sapevo cosa mi aspettasse né quale sarebbe stato il futuro mio e dei miei figli”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita di Amina dopo il divorzio e la fuga in Marocco: “Io, le violenze in casa e il coraggio ritrovato negli occhi dei miei figli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Angelina Jolie si racconta dopo il divorzio da Brad Pitt: "Ero persa, i miei figli mi hanno aiutata"Dopo il divorzio, l'attrice ha dichiarato di essere stata in uno stato di smarrimento e di aver trovato supporto nei figli, che le hanno dato energia...

Angelina Jolie: «Dopo il divorzio da Brad Pitt avevo perso il mio spirito combattivo, mi hanno guarita i miei figli»Dopo il divorzio, l'attrice ha dichiarato di aver perso il suo spirito combattivo e di averlo recuperato grazie ai suoi sei figli.