La rinascita di Amina dopo il divorzio e la fuga in Marocco | Io le violenze in casa e il coraggio ritrovato negli occhi dei miei figli

Da ilgiorno.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha deciso di lasciare il marito e fuggire in Marocco, raccontando di aver subito violenze domestiche. Dopo aver preso questa decisione, ha ricominciato una nuova vita e ha trovato forza nel rapporto con i figli. In un’intervista, ha affermato che chiedere aiuto rappresenta un passo importante e che il suo obiettivo è offrire un futuro diverso ai suoi figli. La sua testimonianza evidenzia il percorso di rinascita dopo un periodo difficile.

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Milano, 13 luglio 2026 –  “Ho trovato il coraggio negli occhi dei miei figli. Chiedere aiuto non è una sconfitta, ma il primo passo verso una vita migliore. Nessuna donna dovrebbe vivere nella paura o subire violenza”. Amina, nome di fantasia, lo ha vissuto sulla sua pelle, tra le mura di casa. Oggi è mediatrice culturale e aiuta altre donne. Era fuggita dal marito violento una prima volta, tornando nel suo paese di origine, il Marocco, e prendendo la decisione di separarsi. Scelta che non è stata accolta come sperava, così ha deciso di tornare a Milano. “Una delle decisioni più difficili della mia vita – confessa –. Non sapevo cosa mi aspettasse né quale sarebbe stato il futuro mio e dei miei figli”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La rinascita di Amina dopo il divorzio e la fuga in Marocco: “Io, le violenze in casa e il coraggio ritrovato negli occhi dei miei figli”
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