La principessa cresce e la somiglianza con la madre diventa sempre più evidente anche nello stile
La principessa Charlotte è cresciuta e la somiglianza con sua madre, la duchessa di Cambridge, è diventata più evidente. Questa somiglianza si è notata anche durante un evento pubblico recente, dove i due sono apparsi vicini e hanno mostrato caratteristiche fisiche simili. La bambina ha ormai raggiunto un’età in cui i tratti della madre sono più visibili, e questa trasformazione si è manifestata in modo evidente nelle occasioni ufficiali, suscitando l’attenzione dei media.
La principessa Charlotte cresce, e la somiglianza con mamma Kate Middleton diventa sempre più evidente. Lo si è notato anche in occasione della finale maschile di Wimbledon, dove la secondogenita dei principi del Galles ha assistito all’incontro insieme a Kate, al principe William e al fratello maggiore George, attirando l’attenzione del pubblico e dei fotografi. I capelli da sirena della principessa Charlotte a Wimbledon. Undici anni, un portamento sempre più sicuro e uno stile che inizia a richiamare quello della madre: la principessa Charlotte ha sfoggiato nel Royal Box dell’All England Club i lunghi capelli castani acconciati in morbide onde, una pettinatura che ricorda da vicino quella indossata abitualmente dalla principessa del Galles. 🔗 Leggi su Amica.it
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes
Notizie e thread social correlati
La principessa Charlotte: nella nuova foto tutta la somiglianza con papà WilliamUna nuova foto mostra la principessa Charlotte accanto a suo padre, il principe William.
Palestra sempre più vicino all’Inter: cresce l’ottimismo per la chiusura con l’AtalantaL’Inter sta per finalizzare l’acquisto di Marco Palestra, con un’offerta in aumento e un’azione decisiva prevista a breve.
Temi più discussi: Rania di Giordania, a 55 anni, sarà nonna per la terza volta; Jannik Sinner cresce e vola agli ottavi di finale di Wimbledon: Brooksby si arrende in tre set; Rania di Giordania nonna per la terza volta: l'annuncio della sovrana che conquista il web; Sinner, il Re di Wimbledon incontra la Royal Family: Giocate a tennis?.
Alla Tavola della Principessa Costanza : Audite, Audite! Si fa noto a li viandanti, a li mercanti, a li nobili ed al popolo tutto: le porte dello Stato di Diano tornano ad aprirsi Nei dì 11, 12 e 13 d’agosto dell’anno 2026, per la XXXI volta, Teggiano depone il facebook
Wimbledon, il principe George sotto i riflettori: il futuro re cresce e incontra SinnerDomenica a Wimbledon, il principe George ha rubato la scena, presentandosi con eleganza al fianco dei genitori, William e Kate Middleton, e della ... msn.com
Questo sproloquio insensato e TOTALMENTE WOKE ha piu' di 1400 approvazioni! Suppongo il fighissimo intellettuale che lo firma, e la sua plaudente claque, abbiano pensato di aver scritto una critica profonda e definitiva del woke, al quale invece dimostra x.com
La Principessa Charlotte a Wimbledon 2026 esulta per Sinner con l'abito blu cobalto (come mamma Kate)Dai dettagli d'oro al cappello di paglia: la Principessa Charlotte a Wimbledon 2026 è la vera regina di stile della finale di Londra ... vogue.it
Un Drago, Una Principessa e un Coraggioso Cavaliere reddit