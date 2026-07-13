La principessa cresce e la somiglianza con la madre diventa sempre più evidente anche nello stile

Notizia in breve

La principessa Charlotte è cresciuta e la somiglianza con sua madre, la duchessa di Cambridge, è diventata più evidente. Questa somiglianza si è notata anche durante un evento pubblico recente, dove i due sono apparsi vicini e hanno mostrato caratteristiche fisiche simili. La bambina ha ormai raggiunto un’età in cui i tratti della madre sono più visibili, e questa trasformazione si è manifestata in modo evidente nelle occasioni ufficiali, suscitando l’attenzione dei media.