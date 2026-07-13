La principessa cresce e la somiglianza con la madre diventa sempre più evidente anche nello stile

Da amica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La principessa Charlotte è cresciuta e la somiglianza con sua madre, la duchessa di Cambridge, è diventata più evidente. Questa somiglianza si è notata anche durante un evento pubblico recente, dove i due sono apparsi vicini e hanno mostrato caratteristiche fisiche simili. La bambina ha ormai raggiunto un’età in cui i tratti della madre sono più visibili, e questa trasformazione si è manifestata in modo evidente nelle occasioni ufficiali, suscitando l’attenzione dei media.

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La principessa Charlotte cresce, e la somiglianza con mamma Kate Middleton diventa sempre più evidente. Lo si è notato anche in occasione della finale maschile di Wimbledon, dove la secondogenita dei principi del Galles ha assistito all’incontro insieme a Kate, al principe William e al fratello maggiore George, attirando l’attenzione del pubblico e dei fotografi. I capelli da sirena della principessa Charlotte a Wimbledon. Undici anni, un portamento sempre più sicuro e uno stile che inizia a richiamare quello della madre: la principessa Charlotte ha sfoggiato nel Royal Box dell’All England Club i lunghi capelli castani acconciati in morbide onde, una pettinatura che ricorda da vicino quella indossata abitualmente dalla principessa del Galles. 🔗 Leggi su Amica.it

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