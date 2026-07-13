La regione ha autorizzato l’utilizzo di acqua da alcuni bacini per far fronte alla siccità, mentre il Governo non ha ancora adottato misure specifiche. La siccità sta causando difficoltà in Toscana, soprattutto nelle province di Grosseto e Siena. La situazione si aggrava con scarse precipitazioni e livelli delle acque in calo. La Regione ha deciso di intervenire, ma il Governo non ha ancora preso decisioni ufficiali.

Mentre la siccità sta mettendo a dura prova anche la Toscana e in particolare i territori delle province di Grosseto e Siena, il Governo preferisce alimentare la propaganda sbandierando stanziamenti che, invece, sono frutto delle scelte dei governi precedenti: prima con gli esecutivi Renzi e Gentiloni, come nel caso dell’invaso di Cernaia, e successivamente con il Governo Draghi. E’ quanto dicono i parlamentari del Pd Marco Simiani e Silvio Franceschelli contestando le dichiarazioni dei colleghi di Fratelli d’Italia che, invece, avevano annunciato interventi in questo settore anche in Maremma. Ma per gli onorevoli Dem, in realtà, "il Governo Meloni non ha finanziato alcuna opera contro la siccità nelle province di Siena e Grosseto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’guerra’ dell’acqua: "Siccità, Governo fermo": "Sì, quello della Regione"

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