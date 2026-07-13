Nelle ore che hanno seguito il colpo di Stato in Cile, le autorità hanno avviato operazioni contro dissidenti e oppositori, rafforzando il controllo del nuovo regime. Sono state attuate perquisizioni e arresti di persone considerate scomode, mentre la dittatura di Pinochet consolidava il potere. Le immagini dell’epoca mostrano scene di repressione e silenzio forzato, in un clima di tensione e repressione.

Bianco e nero a contrasti netti come un noir di Siodmak per tornare agli anni Settanta delle dittature, ancora oggi ferite aperte in Sudamerica. Mentre Marco Bechis ha finito il secondo film sull’Argentina di Videla e del Garage Olimpo delle torture e dei desaparecidos, ecco dal Cile la ricostruzione delle ore precedenti al colpo militare di Pinochet nella vicenda del capitano, celebre paracadutista dell’aeronautica, Jorge Silva, quando riceve l’ordine di aprire la sua base, e accademia, per “ospitare“ i prigionieri prelevati da soldati, polizia e servizi segreti nella notte. Come sappiamo oggi, e come non poteva sapere Silva, tanti detenuti torturati sarebbero poi saliti sugli aerei destinati a voli senza paracadute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La caccia ai dissidenti e l’avvento della dittatura. Le ore del colpo di Stato e il Cile di Pinochet

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