La bellezza dal dolore un romance prevedibile tra sesso e segreti – Recensione
Una giovane aspirante musicista, reduce da una delusione sentimentale, si trasferisce in Australia con la migliore amica per tre mesi. Durante il soggiorno, si sviluppa una storia romantica tra segreti e incontri intimi. La trama si svolge tra momenti di introspezione e passione, con un intreccio che si rivela prevedibile. La protagonista affronta un percorso di rinascita, mentre il rapporto con l’amica e le scoperte personali si intrecciano nel racconto.
Laurelyn Prescott è un’aspirante musicista reduce da una delusione sentimentale, che si reca per tre mesi in Australia, una vacanza che trascorrerà insieme alla migliore amica per cercare di ricaricare le energie. Nella cittadina di Wagga Wagga, nel Nuovo Galles, ha modo di conoscere il misterioso e affascinante Lachlan, un benestante produttore vinicolo che inizia sin da subito con lei un torbido gioco di seduzione. In La bellezza dal dolore l’uomo le propone un accordo: essere sua per le settimane a venire in un rapporto privo di complicazioni, senza aspettative o promesse di amore eterno, con una scadenza già scritta nel “contratto relazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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