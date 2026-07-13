La BBC stila la classifica delle 7 cose da non fare quando si mangia in Italia

La BBC ha pubblicato una lista delle sette azioni da evitare durante i pasti in Italia. Tra queste, mescolare cibi di mare e terra, bere un cappuccino dopo la colazione e non chiedere l'amaro dopo il pasto. La lista include anche altre pratiche considerate scorrette secondo le tradizioni alimentari italiane. La pubblicazione si concentra su comportamenti ritenuti inappropriati durante i pasti nel paese.

Mescolare mare e terra, bere un cappuccino dopo colazione e non chiedere l'amaro: ecco quali sono le 7 cose da non fare quando si mangia in Italia secondo la BBC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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