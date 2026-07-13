Kimbo Show a Passoscuro | musica e divertimento in piazza Villacidro

Venerdì 17 luglio alle 21, la piazza Villacidro di Passoscuro ospiterà il Kimbo Show, un evento dedicato alla musica e al divertimento. La serata prevede performance dal vivo e momenti di intrattenimento per il pubblico presente. L’area sarà allestita con strutture temporanee e spazi dedicati ai partecipanti. L'iniziativa si svolge in un contesto all'aperto, con accesso libero e senza prenotazioni.

Fiumicino, 13 luglio 2026 – Una serata all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione animerà Passoscuro venerdì 17 luglio 2026. A partire dalle ore 21.00, in Piazza Villacidro, si terrà il Kimbo Show, appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Passoscuro con il patrocinio del Comune di Fiumicino. L’iniziativa offrirà a cittadini e visitatori l’occasione di trascorrere una serata estiva sotto le stelle, vivendo insieme gli spazi della località e partecipando a un momento di festa e intrattenimento. L’evento rientra tra gli appuntamenti pensati per animare il territorio durante la stagione estiva e favorire occasioni di incontro e socialità. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Canzonissima Show” a Sozzago: musica dagli anni ’70 a oggi in piazza BonolaSabato 30 maggio alle 21, nell’area feste di piazza Bonola a Sozzago, si svolgerà “Canzonissima Show”, uno spettacolo musicale con il gruppo vocale...