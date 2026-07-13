L'NBA sta per assumere Arturas Karnisovas come consulente per il progetto Europa, confermando il suo ruolo di figura di rilievo nel basket europeo. La decisione si inserisce nell'ambito di un piano di espansione del campionato in Europa, con offerte già presentate a club di Milano e Roma. La nomina di Karnisovas mira a rafforzare la presenza dell'NBA nel continente e a sviluppare iniziative legate al basket europeo.

Una leggenda del basket europeo per assicurarsi di non sbagliare niente in Europa. L'NBA sta per formalizzare l'ingaggio di Arturas Karnisovas come consulente per il progetto Europa. Una mossa, come anticipato da The Athletic e confermato a La Gazzetta dello Sport, che metterà la 55enne leggenda del basket lituano che per 6 anni fino allo scorso 6 aprile è stato il massimo dirigente sportivo dei Chicago Bulls nella stanza dei bottoni del nuovo progetto a cui NBA lavora con FIBA. Fonti vicino al processo raccontano di una scelta determinata dall'idea che la nuova lega sia costruita da europei per gli europei, in modo che sia il più possibile aderente alle tradizioni del basket del Vecchio Continente, diverse rispetto a quelle Usa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su NBA.

© Gazzetta.it - Karnisovas, una leggenda per Nba Europe. E le offerte per Milano e Roma...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nba Europe, ecco le offerte per le 12 franchigie. Tatum: "C'è un favorito in ognuna"Le 12 franchigie europee, tra squadre di calcio e basket, hanno ricevuto offerte vincolanti, con alcune che superano il miliardo di dollari.

Aivazoglou: "Nba Europe sarà unica e sostenibile e conterà il merito. L’Italia? Non solo Roma e Milano"Il manager greco ha affermato che l’Nba Europe sarà un evento unico e sostenibile, basato sul merito.

NBA Europe, c'è Art?ras Karnišovas come consulente NBA per il progettoAvanza il progetto NBA Europe e la NBA ha deciso di ingaggiare un dirigente di alto livello. Si tratta dell'ex stella del basket lituano e vice presidente dei Chicago Bulls Art?ras Karnišovas, che com ... pianetabasket.com

Nba Europe, Silver: Progetto per sempre. Ecco le 5 cose che ha detto il CommissionerL’NBA non sbarca in Europa per testare le acque e poi eventualmente andarsene, ma per restarci e costruire qualcosa di duraturo. Per noi questo è forever project, un progetto per sempre - ha detto ... gazzetta.it