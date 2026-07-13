Juventus Next Gen ecco Konate! Visite mediche al J Medical per il nuovo rinforzo dei bianconeri – VIDEO

Da juventusnews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus Next Gen ha annunciato l’ingaggio di Ismael Konate. Oggi il giocatore si è sottoposto alle visite mediche presso il J Medical. Dopo aver completato gli esami, potrebbe firmare un contratto con il club. La società ha comunicato l’arrivo del nuovo rinforzo, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sulla durata dell’accordo.

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di Marco Baridon La Juventus Next Gen accoglie oggi il suo nuovo colpo: ecco Ismael Konate. In queste ore le visite mediche prima della firma sul contratto. (inviato al J Medical) – La  Juventus Next Gen  mette a segno un colpo di grandissimo livello per il proprio reparto offensivo. Nelle scorse ore, come anticipato da , il club bianconero ha chiuso ufficialmente la trattativa per l’acquisto a titolo definitivo dall’Empoli del talentuoso Ismael Konate. L’attaccante classe 2006 è già arrivato a Torino, presentandosi in mattinata al J-Medical per sostenere le consuete visite mediche di rito prima della firma. Si tratta del secondo innesto in avanti dopo Okolo, un’operazione fortemente voluta dal direttore  Claudio Chiellini  per regalare a mister Massimo Brambilla un attacco completo e variegato in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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