juve carnevali chiama un campione del mondo

Notizia in breve

La Juventus sta cercando di portare a Torino un calciatore che ha vinto la Coppa del Mondo con la sua Nazionale e che attualmente è impegnato nel torneo mondiale. Il dirigente della squadra ha contattato il giocatore, considerato un grande protagonista del torneo. La trattativa è in corso, ma non sono state rivelate le cifre né i dettagli dell’accordo. La società punta a rafforzare la rosa con un elemento di grande esperienza internazionale.