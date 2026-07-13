Juve Carnevali chiama un Campione del Mondo
La Juventus sta cercando di portare a Torino un calciatore che ha vinto la Coppa del Mondo con la sua Nazionale e che attualmente è impegnato nel torneo mondiale. Il dirigente della squadra ha contattato il giocatore, considerato un grande protagonista del torneo. La trattativa è in corso, ma non sono state rivelate le cifre né i dettagli dell’accordo. La società punta a rafforzare la rosa con un elemento di grande esperienza internazionale.
Sta disputando in questi giorni il Mondiale con la sua Nazionale, ma la Coppa del Mondo l'ha già vinta da grande protagonista. La Juve vuole portarlo a Torino: le ultimissime con Orazio Accomando. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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