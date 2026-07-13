Il brano “Easy Lady” ha compiuto 40 anni. La cantante ha espresso gratitudine per l’impatto della canzone sulla sua vita, ringraziando il pubblico per l’affetto. La celebrazione si è svolta a Reggio Emilia, con un messaggio rivolto ai fan che hanno accompagnato il successo del brano nel corso degli anni. La cantante ha condiviso emozioni legate alla lunga carriera e alla musica.

Reggio Emilia, 13 luglio 2026 – “Voglio ringraziarvi per tutta la gioia che mi hai regalato, un'emozione che vorrei condividere con tutti coloro che ti hanno amato e continuano a farlo. Con gioia e spensieratezza". Ivana Spagna ha affidato ai social il suo ringraziamento a tutti coloro che continuano ad amare la sua "Easy Lady" che compie in questi giorni i suoi primi 40 anni, tondi tondi. " Mi ha cambiato la vita ", racconta la cantautrice, tra un concerto, un'ospitata in tv e un servizio fotografico. Mentre la sua "Mamy Blue", in collaborazione con dj Nuzzle (col quale aveva già rilucidato proprio "Easy Lady" che è diventata “T'amo, t'amo, t'amo”) sta conquistando le radio e i social, ricorda quel brano che nell'estate del 1986, le ha permesso di diventare una superstar internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ivana Spagna, “Easy Lady” compie 40 anni: “Mi ha cambiato la vita”. I segreti e i brevetti della regina della dance

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Spagna - Easy Lady -[ Remix Marco Gioia]

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