Al via l’ATP 250 di Bastad con il primo turno in programma. Tra i match più attesi, ci sono quelli che vedono protagonisti Dimitrov e Borges. La manifestazione si svolge sulla terra battuta, prima dell’inizio della stagione sul cemento negli Stati Uniti. Gli incontri del primo turno avranno un ruolo chiave per determinare i possibili avanzamenti nel torneo. Gli analisti hanno già formulato alcuni pronostici basati sulle performance recenti dei giocatori in campo.

Su il sipario sull’Atp 250 di Bastad: analisi e pronostico dei match più interessanti del primo turno. In campo anche Dimitrov e Borges. La stagione sul cemento è ormai all’orizzonte, ma prima che scocchi l’ora della trasferta americana c’è tutto il tempo necessario, per gli specialisti del rosso, per fare di nuovo un salto sulla terra battuta. Qualcuno ha scelto Gstaad, altri Umago, ma molti big del circuito maggiore hanno optato per Bastad, da sempre terra – in tutti i sensi – di grandi occasioni in questo momento della stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il primo turno del torneo svedese propone, non a caso, diversi incontri interessanti, tra giovani in rampa di lancio, veterani in cerca di rilancio e giocatori chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Insidie e debutti a Bastad: i pronostici del primo turno

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