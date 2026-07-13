Incendio su Via Antignana a Pozzuoli a fuoco la vegetazione

Da puntomagazine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato la vegetazione su via Antignana a Pozzuoli, con le fiamme che si sono propagate rapidamente. La colonna di fumo generata dall’incendio è visibile a lunga distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e contenere la propagazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali persone coinvolte o danni a strutture vicine.

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Incendio a Pozzuoli su via Antignana, le fiamme si propagano rapidamente. Un grosso incendio si sta sviluppando a Pozzuoli in via Antignana, le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo visibile anche da lunga distanza. Dalle testimonianze che ci giungono le fiamme si spostano rapidamente a causa della ventilazione della zona. Chiusa la strada per per permettere gli interventi di estizione delle fiamme che continuano a divampare. La circolazione stradale e bloccata già da Agnano L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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