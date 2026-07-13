incendio su via antignana a pozzuoli a fuoco la vegetazione

Notizia in breve

Un incendio ha interessato la vegetazione su via Antignana a Pozzuoli, con le fiamme che si sono propagate rapidamente. La colonna di fumo generata dall’incendio è visibile a lunga distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e contenere la propagazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali persone coinvolte o danni a strutture vicine.