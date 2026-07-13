Un uomo di 49 anni è morto nel primo pomeriggio in un incidente sulla provinciale 457 vicino a Spoleto. Lo scooter su cui viaggiava si è scontrato frontalmente con un furgone, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È la ventiduesima vittima sulle strade umbre dall’inizio dell’anno.

Spoleto (Perugia), 13 luglio 2026 – Ancora un morto sulle strade umbre. La 22esima vittima dall’inizio dell’anno. Un uomo di 49 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio in un incidente stradale lungo la provinciale 457, nei pressi di Spoleto. Lo scontro tra scooter e furgone. La vittima viaggiava su uno scooter in direzione di Castel Ritaldi quando, all’altezza della frazione di Azzano, si è scontrata con un furgone. L’impatto è avvenuto in prossimità di una curva. Dopo l’urto, secondo quanto accertato, il mezzo a due ruote è finito fuori strada, finendo sbalzato per alcuni metri nel campo che costeggia la provinciale che, un quel tratto, non presenta barriere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In scooter contro un furgone, muore a 49 anni: terribile frontale, il mezzo a due ruote finito fuori strada

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Suv contro lo scooter, muore 17enne. Lautomobilista fugge poi si costituisce

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