Imposta di 34,2 euro sui conti correnti | la patrimoniale sui nostri risparmi

È stata introdotta un’imposta di 34,20 euro annui sui conti correnti con una giacenza media di almeno 5.000 euro. La soglia è stata fissata dalla riforma Monti del 2012, che ha eliminato l’obbligo di pagamento per saldi inferiori. Chi possiede un conto con saldo superiore a questa cifra deve pagare questa imposta ogni anno.

Parliamo della così detta imposta di bollo, il tributo di 34,20 euro che ogni anno versa allo Stato chiunque detenga sul proprio conto corrente una giacenza media di almeno 5mila euro, limite introdotto dalla riforma Monti del 2012 (prima di allora si pagava sempre, anche sotto questa soglia). Il pagamento viene frazionato in rate in base alla periodicità con cui la banca invia l’estratto conto, di solito 4 rate trimestrali da 8,55 euro o in un’unica soluzione annuale, a seconda delle condizioni del proprio istituto. Dall’imposta sono esentati solo i conti con giacenza inferiore ai 5.000 euro e i titolari di un “conto di Base” che hanno un Isee sotto una certa soglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Architettura patrimoniale tra risparmio ed ETF | FINANCE

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