Immissioni in ruolo scelta sedi e non solo 150 preferenze occhio agli spezzoni QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE Martedì 14 luglio alle 14 | 30

Il 14 luglio alle 14:30 si terrà un question time con Quattrocchi, trasmesso in diretta, dedicato alle immissioni in ruolo e alle preferenze di sede del personale scolastico. Sono state presentate circa 150 preferenze, con attenzione anche agli spezzoni di orario. Le scadenze per le procedure relative al prossimo anno scolastico sono già in corso, mentre molti lavoratori della scuola sono già impegnati nelle attività di pianificazione per l’anno successivo.

Mentre la maggior parte degli italiani pensa al mare o alla montagna, per il personale scolastico l’estate è già iniziata con il motore acceso. Il countdown per il prossimo anno accademico è scattato, e le scadenze si susseguono senza tregua. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo, scelta sedi e non solo. 150 preferenze, occhio agli spezzoni

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