Durante il torneo di Wimbledon, nonostante il caldo e l’afa, la tribuna VIP si distingue per la presenza di occhiali da sole come accessorio di stile. In questa occasione, due donne di mezza età sono state al centro dell’attenzione per le scelte di look, che hanno attirato l’attenzione dei presenti. Le due protagoniste hanno sfoggiato occhiali da sole come elemento distintivo del loro outfit, contribuendo a rendere l’evento anche un’occasione di moda.

I l termometro sale e l’afa londinese non dà tregua, ma la tribuna VIP di Wimbledon si trasforma comunque nel campo centrale dello stile. A dettare le regole del match beauty finale, sono due regine assolute della mezza età. Jennifer Lopez e Nicole Kidman scardinano il vecchio tabù dei capelli corti a tutti i costi dopo i 50 anni. Scendendo coraggiosamente in campo con la chioma sciolta (e gli accessori giusti). Jennifer Lopez senza trucco e appena sveglia regala la migliore lezione di bellezza X Le star over 50 battono il caldo in tribuna. Londra, 12 luglio 2026. La lezione che arriva dagli spalti di Wimbledon è chiarissima. Superati i 50 anni, il capello lungo in estate non è un miraggio, ma una scelta di carattere e giusta disciplina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Immancabili anche gli occhiali da sole, veri alleati di styling

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Blindsight: Occhiali smart per ipovedenti I Presentazione

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