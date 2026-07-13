il vento fortissimo fa cadere le piante auto distrutte

Nella notte tra sabato e domenica, raffiche di vento intense hanno abbattuto alberi e rami sulla strada, causando danni a diverse auto parcheggiate. I Vigili del fuoco sono intervenuti ripetutamente per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza le aree interessate. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino alle prime ore del mattino. La situazione è tornata alla normalità solo con il ritiro del vento.

Nella notte tra sabato e domenica forti raffiche di vento hanno spazzato la provincia, abbattendo alberi e grossi rami e costringendo i Vigili del fuoco a una corsa continua da un intervento all’altro. Il bilancio è di 25 interventi tra Fano, Pesaro, Tavullia, Calcinelli e altre località del territorio, quasi tutti legati a piante crollate sulla sede stradale. La situazione più grave si è registrata a Fano, dove il vento ha raggiunto i 74 chilometri orari, secondo la centralina meteorologica del liceo Torelli. Poco dopo le 2, in viale Dante Alighieri, nei pressi dello Sport Park, un grande albero si è sradicato ed è precipitato su tre automobili parcheggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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FORTE GRANDINATA DA ASOLO A ONE': FINESTRE IN FRANTUMI, DANNI AD AUTO E COLTURE | 10/06/2026

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