il sorpasso delle famiglie nelle aste immobiliari

Le famiglie rappresentano ora il 65% dei compratori nelle aste immobiliari, superando gli investitori. Le aste stanno diventando una modalità sempre più diffusa per l’acquisto di immobili, attirando un numero crescente di acquirenti privati rispetto a quelli istituzionali. In Italia, comprare casa attraverso queste procedure sta crescendo di popolarità, anche grazie alla possibilità di acquisire immobili a prezzi più competitivi. La tendenza evidenzia un cambiamento nel mercato immobiliare e nelle modalità di acquisto.

ASTE IMMOBILIARI sempre più popolari e le famiglie superano gli investitori essendo diventate il 65% dei compratori. Mentre in Italia comprare casa è sempre meno accessibile, i dati della startup fiorentina Simplex Domus registrano un sorpasso delle famiglie sugli investitori e smontano un luogo comune: solo il 35% delle case all’asta deriva da un mutuo non pagato, le altre da divorzi, separazioni ed eredità contese (30%), decreti ingiuntivi di privati (30%) e fornitori e debiti con il fisco 5%). Per intercettare questa domanda, la startup innovativa fiorentina – 100mila utenti registrati, 5mila clienti paganti – ha sviluppato una tecnologia proprietaria, registrata in Siae, che ogni giorno estrae le procedure dai tribunali di tutta Italia, le trasforma in annunci immobiliari e le pubblica sui principali portali (Immobiliare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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