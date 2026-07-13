Il silenzio su Gaza non è separabile dal processo di riarmo che attraversa l’Europa

Il testo riporta che medici e giornalisti hanno evidenziato un aumento del rischio di morte nella Striscia di Gaza, affermando che il silenzio sulla situazione non può essere separato dal processo di riarmo che attraversa l’Europa. Secondo le dichiarazioni, i livelli di pericolo sono cresciuti a tal punto da lasciare senza parole chi chi si trova sul campo. Non sono forniti dettagli specifici sui numeri o su eventuali fonti ufficiali.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini Per medici e giornalisti il rischio di morte nella Striscia di Gaza ha raggiunto livelli di fronte ai quali si rimane senza parole. Lo abbiamo dimostrato, dati alla mano, nel nostro studio pubblicato a inizio 2026 sull’ European Journal of Public Health di Oxford University Press ( Mortality risk for healthcare workers and journalists in the Gaza Strip over 2023–24 ). Medici e operatori sanitari, proprio come i giornalisti, non sono stati semplici vittime collaterali della guerra, ma categorie prese di mira anche se dovrebbero essere tra quelle più protette. Il dottor Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale pediatrico Kamal Adwan nel nord della Striscia di Gaza, è diventato il simbolo di questa tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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