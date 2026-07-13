Jannik Sinner ha difeso il titolo a Wimbledon, ottenendo la vittoria che ha attirato l'attenzione della stampa internazionale. Le testate sportive hanno celebrato il suo successo con titoli come “Il ritorno del re” e “Sinner sconfigge il tempo”. La sua vittoria rappresenta un risultato importante nel torneo, consolidando la sua posizione nel circuito. La sua prestazione ha ricevuto ampi riconoscimenti sui media di tutto il mondo, evidenziando la sua capacità di mantenere il titolo conquistato l’anno precedente.

"Una vittoria dal sapore resto", "Il ritorno del re", "Sinner sconfigge il tempo": il successo del numero 1 del mondo a Wimbledon, dove ha difeso il titolo, accende le prime pagine e gli inserti sportivi dei giornali di tutto il mondo. "Sinner mantiene i nervi saldi in una lotta per il titolo dal sapore retrò" è il titolo del Times. "Sinner sconfigge il tempo" è l'omaggio di El Mundo "Per Sinner Wimbledon è la luce" scrive l'Equipe in prima pagina. All'interno doppia pagina per il "ritorno del re". "Sinner da 100 a Wimbledon" titola Marca, che si rifà ai 100 successi di Sinner nei tornei dello Slam. "Sinner dimostra chi comanda" è il titolo degli spagnoli di Avanguardia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Il ritorno del re", "Sinner sconfigge il tempo": la stampa internazionale esalta il bis di Jannik

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Il momento in cui Jannik SINNER torna in finale agli Internazionali BNL d'Italia

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