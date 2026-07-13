Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Da quifinanza.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi i prezzi dei carburanti sono in aumento. La benzina costa in media 1,883 euro al litro, il diesel e il gpl registrano prezzi simili. I dati sono aggiornati ogni giorno alle 8.30 e riguardano tutte le regioni italiane.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.883 per la benzina, 1.988 per il diesel, 0.779 per il gpl, 1.572 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.876 Gasolio SELF 1.979 GPL SERVITO 0.772 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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