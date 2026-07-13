Il nuovo presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto in Umbria è stato eletto con il voto unanime. La nomina è arrivata durante un’assemblea straordinaria a cui hanno partecipato anche rappresentanti nazionali. La carica è stata affidata a un candidato unico, che ha ricevuto il consenso di tutti gli aventi diritto al voto. La nomina segna l'inizio di un nuovo mandato per il nuoto regionale umbro.

Nuovo corso anche per quanto riguarda il nuoto regionale umbro. L’Assemblea straordinaria del comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto ha infatti eletto presidente il candidato unico Giorgio Pierini (foto), con il pieno consenso espresso dagli aventi diritto al voto. L’assemblea, cui hanno partecipato 25 società, si è tenuta a Perugia, presso il Plaza Hotel, alla presenza del presidente della FIN, Paolo Barelli, del vicepresidente vicario, nonché commissario straordinario uscente, Andrea Pieri, e del segretario generale Antonello Panza. All’esito della votazione oltre al presidente è stata ufficializzata anche la composizione del nuovo consiglio regionale della FIN, che sarà formato anche dai consiglieri dirigenti Marco Cicconi, Massimo Bianchi, Mauro Brugnoni, Massimo Pascucci, Elisabetta Cesarini e Alessia Pasquantonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuoto umbro ha scelto, Pierini al vertice. All’assemblea elettiva presente anche Barelli

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