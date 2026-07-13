A 32 giorni dalla prima partita ufficiale, il Monza si sta allenando intensamente in vista del debutto in Coppa Italia, previsto il 14 agosto contro l’Avellino. La squadra ha mostrato buone basi, ma il club sta ancora lavorando sul mercato per rinforzare la rosa. La preparazione estiva procede con impegno, mentre si cercano ulteriori acquisti per completare l’organico prima dell’inizio della stagione.

Monza, 13 luglio 2026 – A 32 giorni dalla prima gara ufficiale, 14 agosto al Brianteo contro l’Avellino nel primo turno di Coppa Italia, il neo promosso Monza è in piena preparazione estiva nonché ancora in fase di sviluppo sul mercato. I biancorossi hanno iniziato una settimana fa il raduno nella propria “casa”, al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi: test medici e soprattutto i primi duri allenamenti. Il neo tecnico Ivan Juric ha puntato, come logico che sia all’inizio di una preparazione, soprattutto sulla parte fisica che è anche quel punto di forza sul quale ha fondato ottime basi nelle esperienze con Verona e Torino. Sono virali le immagini di diversi calciatori brianzoli che escono soddisfatti ma stremati da Monzello dopo le varie sedute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il Monza e Juric ad un mese dalla “prima ufficiale”: la base è buona, ma servono rinforzi sul mercato

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