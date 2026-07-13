Il governo Meloni tra Macron e Trump | la politica estera bicefala dell’Italia

In quattro giorni, l’Italia ha mostrato una divisione tra due linee di politica estera. Da una parte, il Quirinale ha mantenuto rapporti con il presidente francese e l’amministrazione americana, mentre da Palazzo Chigi sono state adottate posizioni diverse. La situazione riflette un approccio duale nel modo in cui il paese si relaziona con i due leader mondiali, senza indicare ancora una strategia unitaria.

Un’Italia un po’ bicefala. In soli quattro giorni il nostro Paese mostrerà plasticamente come la sua politica estera tentenni tra due vertici: da una parte il Quirinale, dall’altra Palazzo Chigi. Sono sfumature, nulla di definitivo, i fondamenti sono salvi. Siamo sempre ancorati all’Onu, all’Occidente, alla Nato e alla Ue. Epperò sul parallelo Washington-Parigi tra lunedì e mercoledì le cancellerie di mezzo mondo si segneranno sulle agende chi c’era di qua e chi c’era di là. E sono agende che restano. A volte, per convenienza, vengono chiuse temporaneamente nei cassetti, anche se chi apre poi quei cassetti cambia alle prossime elezioni. Giorgia Meloni (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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