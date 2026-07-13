Le vendite del gilet refrigerante prodotto da un’azienda vicentina sono aumentate subito dopo il lancio. Tuttavia, durante gli allenamenti a Wimbledon, il prodotto non è stato utilizzato dal tennista in questione, che ha preferito non indossarlo durante il torneo. La presenza di grandi sponsor ha comunque influenzato le scelte dell’atleta, che ha optato per altri dispositivi durante la competizione. Le vendite continuano a crescere, ma l’atleta ha deciso di non utilizzarlo in occasione di uno dei tornei più importanti.

I campioni veri sono quelli che sanno imparare dalle sconfitte, le analizzano alla ricerca di cosa non è andato per il verso giusto per porvi rimedio. E così ha fatto Sinner il cui secondo successo consecutivo a Wimbledon, quinto in uno slam, ha origini lontane: dopo Parigi, infatti, si è sottoposto ad esami clinici e poi, con l’aiuto del suo team, si è messo alla ricerca di un indumento tecnico che potesse arginare l’effetto delle alte temperature che già al Roland Garros aveva acuito un malessere fisico portandolo a un’amara sconfitta. Un gilet refrigerante è così sembrata la soluzione ideale per i giorni che hanno preceduto l’inizio di Wimbledon, segnati da un caldo veramente notevole, e la scelta è caduta su quello prodotto dall’azienda vicentina Scicon Sports. 🔗 Leggi su Corrieredellaltoadige.corriere.it

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© Corrieredellaltoadige.corriere.it - Il gilet refrigerante di Sinner prodotto da un'azienda vicentina. «Cresciute subito le vendite». Ma dopo gli allenamenti, a Wimbledon non l'ha usato: l'ombra dei grandi sponsor

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