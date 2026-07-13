il film rischia di diventare reale se un pusher viene protetto

Un altro caso, l’ennesimo. A Firenze l’altro giorno il Tar ha deciso che non si può negare d’ufficio il permesso di soggiorno a uno spacciatore condannato. Ora a Ravenna il Tribunale amministrativo ha preso una decisione analoga. Il soggetto in questione è uno straniero presente da trent’anni in Italia. La sua permanenza qui ha portato frutti: condanne per rapina, spaccio, lesioni personale. Storie passate, sostiene il suo legale.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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