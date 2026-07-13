Il costume più iconico dell’estate? Bianco per valorizzare l'abbronzatura

Da amica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’estate 2026, il bikini bianco si conferma come il costume più in vista, capace di mettere in risalto l’abbronzatura. La scelta si richiama a immagini iconiche come quella di un’attrice che emerge dall’acqua in un classico del cinema. La tendenza si distingue per la semplicità e l’effetto visivo luminoso, preferito da chi desidera un look estivo che richiami un’immagine senza tempo.

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Come Ursula Andress quando esce dall’acqua in Agente 007 – Licenza di uccidere:  per farsi notare sulla spiaggia nell’estate 2026 basta un bikini bianco. Più audace del classico nero, più essenziale dei modelli colorati o a fantasia: è il costume più iconico di sempre, conosciuto anche per riuscire ad esaltare l’abbronzatura. A distanza di decenni non perde il suo fascino. Triangolo, fascia, balconcino, slip alto o perizoma: ogni modello racconta un’estate diversa. L’unico dettaglio da non sottovalutare? la trasparenza, che richiede tessuti doppiati e vestibilità mai troppo attillate. Il grande classico: a triangolo. È con il bikini bianco a triangolo che il mito ha preso vita. 🔗 Leggi su Amica.it

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