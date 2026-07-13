Il costume più iconico dell’estate? Bianco per valorizzare l'abbronzatura

Come Ursula Andress quando esce dall’acqua in Agente 007 – Licenza di uccidere: per farsi notare sulla spiaggia nell’estate 2026 basta un bikini bianco. Più audace del classico nero, più essenziale dei modelli colorati o a fantasia: è il costume più iconico di sempre, conosciuto anche per riuscire ad esaltare l’abbronzatura. A distanza di decenni non perde il suo fascino. Triangolo, fascia, balconcino, slip alto o perizoma: ogni modello racconta un’estate diversa. L’unico dettaglio da non sottovalutare? la trasparenza, che richiede tessuti doppiati e vestibilità mai troppo attillate. Il grande classico: a triangolo. È con il bikini bianco a triangolo che il mito ha preso vita. 🔗 Leggi su Amica.it

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