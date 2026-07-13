Il caldo estremo crea un nuovo pendolarismo Fuga dalle città per tre italiani su quattro

Tre italiani su quattro stanno lasciando le città a causa delle alte temperature e del caldo estremo. La fuga si traduce in un aumento dei pendolari verso zone meno congestionate, spesso di campagna o montagna. Secondo le statistiche, il fenomeno è in crescita durante i mesi più caldi e coinvolge diverse regioni del paese. Le autorità segnalano un incremento dei spostamenti quotidiani e weekend verso aree rurali o di villeggiatura per sfuggire al caldo intenso.

Roma, 13 luglio 2027 – Sul cambiamento climatico rischiamo di commettere un errore: dividerci sulla rappresentazione del fenomeno e accorgerci soltanto dopo che, nel frattempo, il fenomeno è entrato nelle nostre vite. Possiamo dividerci sulla sua narrazione, sulla sua intensità, persino sulla sua esistenza. E infatti, come racconta Andrea Pennacchioli nel suo nuovo libro Verosimile (Paesi Edizioni, 2026), lo facciamo: quasi un italiano su tre ritiene che il cambiamento climatico non esista o sia quantomeno un po’ “pompato” dai media. https:www.quotidiano.netvideocronacacaldo-bollettini-giornalieri-del-ministero-della-salute-su-27-citta-pepb4z33 Una nuova strada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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