Il 14 luglio la Luna sarà nuova, oscurando il cielo e permettendo di vedere meglio la Via Lattea e le stelle. La notte sarà più buia e limpida rispetto alle altre di luglio. La Luna si troverà tra la Terra e il Sole, impedendo alla luce lunare di illuminare il cielo. Durante questa notte, il cielo apparirà più terso e le stelle più visibili rispetto alle serate con la Luna piena o crescente.

C ’è una notte di luglio, in cui il cielo sembra cambiare volto. Quest’anno la notte è quella del 14 luglio, quando la Luna nuova lascerà il palcoscenico celeste, permettendo alle stelle di brillare come raramente accade durante il resto del mese. Il momento ideale, quindi, per osservare la Via Lattea, riconoscere costellazioni e, con un semplice binocolo o un piccolo telescopio, scoprire alcuni degli oggetti più affascinanti del cielo. Non serve essere esperti di astronomia: basta trovare un luogo lontano dalle luci della città e lasciare che sia il buio a fare il resto. Notte di San Lorenzo: come vedere le stelle cadenti X Leggi anche › Bacio celeste Luna Saturno: appuntamento al buio stasera con il Signore degli anelli Luna nuova di luglio, perché il cielo il 14 sarà più buio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 14 luglio il nostro satellite si nasconde tra la Terra e il Sole, regalandoci la notte più buia e limpida dell'estate: un'occasione per riscoprire la Via Lattea e le altre meraviglie del firmamento

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Pare... che il meteo ci accompagnerà fino al 14-15 luglio con piogge e calo delle temperature. Poi tornerà il clima. x.com

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