I tagli Ue alla Biennale riuniscono Lega e 5S | Inaccettabile ricatto
La Commissione europea ha deciso di sospendere i finanziamenti alla Biennale dopo l’apertura di un padiglione controverso, provocando reazioni contrastanti tra le forze politiche italiane. La Lega e il Movimento 5 Stelle hanno definito la decisione un “ricatto inaccettabile”, mentre i democratici hanno criticato l’Italia per la gestione dell’evento. La misura ha generato tensioni tra destra e sinistra, con accuse di danno all’immagine nazionale.
Lo stop ai finanziamenti dopo l’apertura del padiglione divide destra e sinistra. I dem: “La figuraccia è dell’Italia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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