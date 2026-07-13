I tagli Ue alla Biennale riuniscono Lega e 5S | Inaccettabile ricatto

Da repubblica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha deciso di sospendere i finanziamenti alla Biennale dopo l’apertura di un padiglione controverso, provocando reazioni contrastanti tra le forze politiche italiane. La Lega e il Movimento 5 Stelle hanno definito la decisione un “ricatto inaccettabile”, mentre i democratici hanno criticato l’Italia per la gestione dell’evento. La misura ha generato tensioni tra destra e sinistra, con accuse di danno all’immagine nazionale.

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Lo stop ai finanziamenti dopo l’apertura del padiglione divide destra e sinistra. I dem: “La figuraccia è dell’Italia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - I tagli Ue alla Biennale riuniscono Lega e 5S: “Inaccettabile ricatto”
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