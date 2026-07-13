Una commerciante londinese del settecento, Hannah Cole, si trova a dover affrontare le difficoltà della vendita di dolciumi dopo la morte del marito. Un noto scrittore e magistrato sta indagando sull’omicidio, ma si scopre che Hannah stessa è l’autrice del delitto. La vicenda si dipana tra le vie di Londra, con l’indagine che si avvicina sempre di più alla verità.

Hannah Cole è una commerciante nella Londra del settecento e lotta per tenere a galla la sua vendita di dolciumi. Suo marito Jonas è stato assassinato e scopriamo presto che non solo il celebre scrittore e magistrato Henry Fielding sta indagando sulla sua morte ma che Hannah è, in realtà, l’assassina. L’unico che potrebbe salvarle la vita è William Devereux, amico del defunto marito. È lui a suggerirle di tentare la fortuna preparando una nuova prelibatezza destinata alla nobiltà: il gelato. Hannah, inoltre, lo coinvolge nel tentativo di depistare Fielding riguardo all’indagine sull’omicidio del marito. Solo che anche William non è quel che sembra. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I libri scelti da Internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Compro TUTTI i libri scelti dai miei follower al Salone del Libro 2026

Temi più discussi: Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; SetteSere 2026: Perdasdefogu celebra i libri e la lettura; I libri scelti da Internazionale; Acqui Storia, annunciati i libri finalisti: successo per l'edizione 2026 del prestigioso premio europeo.

Lo sapevate che Josephine Weinlich (classe 1848) fu la prima direttrice d'orchestra? Elke Mascha Blankenburg LE DIRETTRICI D'ORCHESTRA NEL MONDO Una galleria di ritratti da Marin Alsop a Xian Ziang A cura di Milena Gammaitoni zecchini.com/le-dir x.com

I libri come antidoto alle guerre e alle crisi mondiali(ANSA) - PERDASDEFOGU, 09 LUG - La letteratura legata ai più urgenti temi dell'attualità nazionale e internazionale e un filo rosso nel segno di Umberto Eco. È l'idea su cui si sviluppa la 16/a edizio ... msn.com

I libri finalisti del Premio Vero 2026Selezionati da librai e libraie indipendenti, e che ora verranno letti e votati dalla giuria di abbonati del Post ... ilpost.it