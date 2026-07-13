Con l’aumento delle temperature, i prodotti per la cura dei capelli devono trovare un equilibrio tra idratazione e volume. Le novità della linea Sephora Collection sono formulate per idratare in profondità senza appesantire la fibra o appiattire le radici. Questi prodotti low cost sono pensati per riparare i capelli e mantenere il volume anche in estate, senza compromettere la leggerezza della chioma.

Le novità Sephora Collection per idratazione e riparazione senza compromessi sul volume . Con l’innalzamento delle temperature, la cura dei capelli richiede un delicato equilibrio formulativo: la necessità di un’idratazione profonda si scontra spesso con texture eccessivamente ricche, che rischiano di appesantire la fibra e appiattire le radici. Per rispondere a questa esigenza, Sephora Collection presenta le ultime novità haircare, una proposta che unisce ingredienti ad alta performance a texture impalpabili, fluide e invisibili. La detersione in gel che non appiattisce le radici: Lo Shampoo Volumizzante e Idratante 72H è studiato per assicurare un’idratazione a lunga durata sulle lunghezze, lasciando le radici leggere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Haircare estiva: i prodotti (low cost) per idratare e riparare senza perdere volume

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COME FANNO A COSTARE COSÌ POCO Novità low cost Essence, Catrice e Revolution

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