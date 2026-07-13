Durante un Mondiale, un giocatore e l’allenatore hanno avuto un acceso diverbio in campo, con urla e contestazioni visibili. Il giocatore ha rivolto un insulto all’allenatore, che ha risposto con tono altrettanto acceso. La scena è stata catturata dalle telecamere e ha fatto il giro del mondo, suscitando discussioni tra tifosi e media. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Quando il campione litiga con il proprio allenatore durante un Mondiale, l’eco è planetario e le conseguenze del livore, spesso ma non sempre, portano nella direzione della baraonda, lì dove volano insulti e stracci. Non sembra essere il caso dell’Inghilterra, dove il battibecco tra Bellingham e Tuchel - con l’allenatore critico nei confronti della squadra e il calciatore che gli rinfaccia di non aver capito che tattica adottare contro la Norvegia - rimane confinato in un territorio tutto sommato regolato da dinamiche anche spigolose, ma comunque rispettose. Del resto anche Baggio - al debutto proprio contro la Norvegia al Mondiale di Usa 94 - quando venne sacrificatosostituito da Sacchi dopo l’espulsione di Pagliuca - reagì con un labiale che ha fatto epoca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gullit e il bernoccolo, il "vaffa" di Chinaglia e...: quando litigano allenatori e stelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Vaffa di Grillo a Giuseppi: il ritorno al Forum e la reunion con 50 ex parlamentariUn ex parlamentare ha organizzato un evento al Forum, coinvolgendo circa 50 persone in una reunion.

Il grande "Vaffa" di Grillo a Conte: la reunion con 50 ex - EsclusivoGrillo ha pronunciato un forte insulto rivolto a un esponente politico, suscitando discussione tra i sostenitori e i critici.

Gullit: Milan, che delusione! Ma spero che Modric resti. Leao? Non so cosa pensa...Dispiaciuto per la mancata qualificazione del Milan alla Champions, Ruud Gullit spera che i rossoneri si rialzino in fretta perché il Diavolo non può stare fuori dall'Europa che conta. L'ex Pallone ... gazzetta.it

Che fine ha fatto Gullit: cosa fa oggi e dove viveRuud Gullit è stato un campione meraviglioso per il Milan e per l’Olanda, ma in pochi sanno che fine ha fatto e cosa fa oggi La storia del Milan è stata contraddistinta da campioni e leggende che ... calciomercato.it