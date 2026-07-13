Gullit e il bernoccolo il vaffa di Chinaglia e | quando litigano allenatori e stelle

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un Mondiale, un giocatore e l’allenatore hanno avuto un acceso diverbio in campo, con urla e contestazioni visibili. Il giocatore ha rivolto un insulto all’allenatore, che ha risposto con tono altrettanto acceso. La scena è stata catturata dalle telecamere e ha fatto il giro del mondo, suscitando discussioni tra tifosi e media. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

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Quando il campione litiga con il proprio allenatore durante un Mondiale, l’eco è planetario e le conseguenze del livore, spesso ma non sempre, portano nella direzione della baraonda, lì dove volano insulti e stracci. Non sembra essere il caso dell’Inghilterra, dove il battibecco tra Bellingham e Tuchel - con l’allenatore critico nei confronti della squadra e il calciatore che gli rinfaccia di non aver capito che tattica adottare contro la Norvegia - rimane confinato in un territorio tutto sommato regolato da dinamiche anche spigolose, ma comunque rispettose. Del resto anche Baggio - al debutto proprio contro la Norvegia al Mondiale di Usa 94 - quando venne sacrificatosostituito da Sacchi dopo l’espulsione di Pagliuca - reagì con un labiale che ha fatto epoca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gullit e il bernoccolo, il "vaffa" di Chinaglia e...: quando litigano allenatori e stelle
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