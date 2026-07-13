Guida al precampionato di Serie A 2026 2027 | l' elenco completo dei ritiri e delle amichevoli
La stagione di precampionato in Serie A 20262027 è iniziata con i ritiri delle squadre. L'Atalanta si è radunata a Ciserano dal 13 al 26 luglio, giocando un'amichevole contro la squadra U23 il 18 luglio e affrontando Feyenoord il 2 agosto e Schalke 04 l'8 agosto. Il Bologna ha invece svolto il ritiro a Rio Pusteria-Valles dal 13 al 25 luglio.
Atalanta: Ritiro a Ciserano, dal 13 al 26 luglio. Amichevoli: 18 luglio, Atalanta-Atalanta U23; 2 agosto Feyenoord-Atalanta; 8 agosto Schalke 04-Atalanta, Bologna: Ritiro a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio. Amichevoli: 18 luglio Bologna-Arminia Bielefeld; 22 luglio Bologna-Heidenheim; 25 luglio Bologna-Iraklis; 1 agosto Bologna-Cambuur; 15 agosto Brighton-Bologna, Cagliari: Ritiro a Pontedilegno-Tonale, con allenamenti a Temù, dal 22 luglio al 1° agosto. Amichevoli: Cagliari-Sampdoria; 28 luglio Cagliari-Modena; 8 agosto Cagliari-Nizza, Como: Da ufficializzare, Fiorentina: Ritiro al Viola Park dal 13 al 23 luglio, dal 24 la 31 luglio in Inghilterra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Da oggi Cagliari al lavoro. Inizia ad Assemniello la preparazione precampionato della squadra di Pisacane, che proseguirà nel ritiro di Ponte di Legno dal 22 luglio. Programmate due sedute al giorno fino al primo test sul campo, l’amichevole in famiglia con la facebook
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