Gregari scalatori velocisti e passisti

Da ilpost.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Tour de France, meno di dieci corridori sono in corsa per la vittoria finale, su quasi 200 partecipanti complessivi. Gli altri sono gregari, scalatori, velocisti e passisti, con ruoli specifici all’interno della gara. La maggior parte dei ciclisti svolge compiti di supporto o si concentra su tappe specifiche, mentre pochi cercano la vittoria assoluta. La corsa continua con i protagonisti principali in testa alla classifica generale.

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Il ciclismo su strada è pieno di ruoli, e in una corsa come il Tour de France ci sono quasi 200 corridori, ma solo meno di 10 che puntano a vincerlo Quasi tutti coloro che gareggiano al Tour de France, la corsa a tappe più importante del ciclismo su strada, sanno già che non lo vinceranno: oltre al superfavorito Tadej Pogacar, sono meno di dieci quelli che anche solo ci provano davvero. Gli altri non sono lì per quello e a dirla tutta non ce la farebbero proprio a vincerlo, nemmeno provandoci. Per molti, tra i 184 che lo iniziano, è già un successo finirlo; per tanti già una vittoria di tappa (ce ne sono 21, i cui tempi complessivi formano la classifica generale) è quasi impensabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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