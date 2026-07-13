Nel Tour de France, meno di dieci corridori sono in corsa per la vittoria finale, su quasi 200 partecipanti complessivi. Gli altri sono gregari, scalatori, velocisti e passisti, con ruoli specifici all’interno della gara. La maggior parte dei ciclisti svolge compiti di supporto o si concentra su tappe specifiche, mentre pochi cercano la vittoria assoluta. La corsa continua con i protagonisti principali in testa alla classifica generale.

Il ciclismo su strada è pieno di ruoli, e in una corsa come il Tour de France ci sono quasi 200 corridori, ma solo meno di 10 che puntano a vincerlo Quasi tutti coloro che gareggiano al Tour de France, la corsa a tappe più importante del ciclismo su strada, sanno già che non lo vinceranno: oltre al superfavorito Tadej Pogacar, sono meno di dieci quelli che anche solo ci provano davvero. Gli altri non sono lì per quello e a dirla tutta non ce la farebbero proprio a vincerlo, nemmeno provandoci. Per molti, tra i 184 che lo iniziano, è già un successo finirlo; per tanti già una vittoria di tappa (ce ne sono 21, i cui tempi complessivi formano la classifica generale) è quasi impensabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gregari, scalatori, velocisti e passisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Camorra, processo al clan D'Alessandro: condannati in dieci tra boss e gregariDieci persone sono state condannate nel processo abbreviato contro il clan D’Alessandro, attivo a Castellammare di Stabia.

Tour de France 2026, le squadre di Pogacar e Vingegaard a confronto: gregari e luogotenentiIl Tour de France 2026 inizierà il 4 luglio a Barcellona e si concluderà il 26 luglio sugli Champs Élysées a Parigi.