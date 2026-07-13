Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il triennio 202628. Gli elenchi sono disponibili in molte province e riguardano il 50% dei ruoli e le supplenze. In alcune aree, le GaE risultano vuote per numerose classi di concorso, mentre in altre, soprattutto per infanzia e primaria, gli elenchi sono ancora pieni. La pubblicazione riguarda le diverse discipline e le varie province.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. In tante province le GaE sono ormai vuote per moltissime classi di concorso*, in altre gli elenchi sono ancora consistenti soprattutto per infanzia e primaria. Sarà interessante vedere se ci saranno stati numerosi trasferimenti di provincia. *questo vuol che il 50% dei posti spettanti per i ruoli viene passato alle corrispondenti graduatorie dei concorsi. Benevento – Napoli definitive Napoli – Salerno – definitive Salerno – rettifica – ripubblicazione dopo scioglimento riserva – La Spezia – nelle GAE relative al personale docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di questa Provincia non vi sono aspiranti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili

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Pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il prossimo biennio relative alle immissioni in ruolo e alle supplenze del personale docente. #Personale #Supplenze x.com

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