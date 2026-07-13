GPS il completamento orario può avvenire tra scuole molto distanti? Dipende da come si compilano le 150 preferenze

Se si scelgono scuole molto lontane tra loro tra le 150 preferenze GPS, il completamento orario potrebbe essere possibile, ma dipende da come si compilano le preferenze. La possibilità di lavorare in più sedi e di completare l’orario dipende infatti dalla distribuzione geografica delle scuole indicate e dall’organizzazione delle supplenze. La scelta delle preferenze influisce sulla possibilità di ottenere un orario completo o parziale.

Tra i dubbi più frequenti nella compilazione della domanda per le 150 preferenze GPS c'è quello relativo al completamento orario: il docente rischia di ottenere uno spezzone in una scuola e il completamento in un'altra molto distante? Sul punto è intervenuta Chiara Cozzetto, della segreteria nazionale ANIEF, durante Question Time su Orizzonte Scuola TV. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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